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Kanada'dan gelen kargoda esrar çıktı

Kanada'dan gelen kargoda esrar çıktı
Kanada'dan gelen kargoda esrar çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahsın Kanada’dan kargo ile temin ettiği uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kanada'dan kargo ile uyuşturucu madde gönderildiği bilgisini alarak operasyon düzenledi. Erbaa ilçesinde yaşayan S.K isimli şahsın evinde narkotik dedektör köpeği Hernandez ile arama yapıldı. Yapılan aramada 65 gram esrar maddesi, 61,93 gram likit esrar maddesi, 43,89 gram skunk maddesi ile 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü ele geçilirdi. Şahsa ‘TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem uygulanarak adli makamlara sevk edildi.

Şaban Konyar
 

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