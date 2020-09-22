Kanada'dan gelen kargoda esrar çıktı

Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kanada'dan kargo ile uyuşturucu madde gönderildiği bilgisini alarak operasyon düzenledi. Erbaa ilçesinde yaşayan S.K isimli şahsın evinde narkotik dedektör köpeği Hernandez ile arama yapıldı. Yapılan aramada 65 gram esrar maddesi, 61,93 gram likit esrar maddesi, 43,89 gram skunk maddesi ile 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü ele geçilirdi. Şahsa ‘TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem uygulanarak adli makamlara sevk edildi.

Şaban Konyar

