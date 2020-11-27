Kanuni Sondaj Gemisi yeni müjdelere hazırlanıyor

Türkiye'nin hidrokarbon potansiyelini açığa çıkarmak için başlatılan çalışmalarda Karadeniz'e ulaşan Kanuni Sondaj Gemisi; geçtiğimiz 14 Kasım günü Filyos Limanı'na demirledi. Geminin bakım, onarım ve teknik çalışmaları sürüyor. Geminin kulesi için montajlanacak olan platform da yardımcı gemiler aracılığıyla limana getirilmişti.

Çanakkale ve İstanbul Boğaz Köprülerinden geçmek için sökülen geminin kulesi karaya çıkartıldı. Başlanan montaj çalışmaları ise sürüyor. 227 metre uzunluğu ve 42 metre genişliğe sahip olan Kanuni Sondaj Gemisi'nin hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sakarya Gaz Sahası'na hareket etmesi bekleniyor.

Barış Altındağ

