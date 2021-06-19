Kapadokya'da peribacaları sahipsiz bırakıldı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan

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nın üzerlerine sprey boyalar ile yazılması yerli ve yabancı turistlerden büyük tepki çekmeye devam ediyor.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesi ile Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi yolu üzerinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazılması tepkilere neden olurken Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bölgede herhangi bir çalışmanın yapılmadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Kapadokya'da peribacalarının üzerlerine sprey boyalarlar yazılması havadan görüntülenirken bölgeyi ziyaret eden turistlerinde bu yazılara ve yetkililerin herhangi bir çalışma yapmamasına tepki gösterdi.

Coşkun Sağlamdin



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