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Kapıkule'de 1 milyon TL'lik elektronik sigara ve gözlük ele geçirildi

Kapıkule'de 1 milyon TL'lik elektronik sigara ve gözlük ele geçirildi
Kapıkule'de 1 milyon TL'lik elektronik sigara ve gözlük ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan bin 790 adet elektronik sigara ile 4 bin adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen bir araç, Kara Kapıları Taşıt Takip programı üzerinden takip edilmeye başlandı.

Kapıkule’de 1 milyon TL’lik elektronik sigara ve gözlük ele geçirildi - Tıkla İzle

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına geldiği uyarısı üzerine şüpheli araç, pasaport ve gümrük işlemlerini müteakip-ray taramasına sevk edildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra gözlem altına alınan araç şoförünün, araçta bulunan bazı eşyaları indirerek-ray taramasından gizlemeye çalıştığı görüldü. Bunun üzerine detaylı arama ve kontrollerde aracın bagajında, arka koltukların ayak koyma yerlerinin altındaki boşluklarda çok sayıda elektronik sigara ve güneş gözlüğü tespit edildi.

Yapılan sayım sonucunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, bin 790 adet elektronik sigara ve parçaları ile 4 bin adet güneş gözlüğüne el konuldu. Olayla ilgili adli soruşturmaya devam ediliyor.  

Koray Ustabaşı

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