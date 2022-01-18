Kar yağışı Denizli - Antalya karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu

Kentte sabah saatlerinde başlayan karla karışık sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüşünce birçok olumsuzluğu da beraberinde getirdi. Denizli-Antalya karayolu, Cankurtaran rampasından, Tavas istikametine kadar adeta kar esareti yaşandı.

Yolun yaklaşık 10 kilometrelik bir kısmında kar kalınlığı yer yer 8-9 santimetreye kadar ulaşırken, karayolları ekipleri ve trafik polisleriyle birlikte yolu bir süreliğine tehlike oluşmaması için kapattı. Çift taraflı trafiğe açılması için adeta zamanla yarışan karayolları ekipleri kar küreme araçları ve iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekipler yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını arttırarak yolun kapanmasının önüne geçti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı yolda trafik ekipleri kar yağışının şiddetini iyice arttırdığı anlarda kar lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlara geçiş izni vermedi. Bunun üzerine sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek zincir takmaya çalıştı. Trafik polisleri sürekli devriye gezerek yolda kalan araç olup olmadığını kontrol etti.

Öte yandan, bir vatandaş ise sosyal medyada yaptığı canlı yayın ile vatandaşların Denizli giriş çıkışında kar olduğunu ve kar lastiği ile zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Semih Can Yılmaz

