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Kar yağışı fidan dikmeye engel olmadı

Kar yağışı fidan dikmeye engel olmadı
Kar yağışı fidan dikmeye engel olmadı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yapılan fidan dikme çalışmaları, kar yağışına rağmen aralıksız devam etti.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ''Cumhuriyet Mahallemizde bulunan TOKİ konutlarının etrafında fidan dikimi ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Kar yağışına rağmen fidan dikimine ara vermedik ve 200 adet sedir ağacını iş makinalarımız ve işçilerimizin gayretiyle toprakla buluşturduk. Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden en iyi şekilde yararlanabilmesi için elimizden gelen tüm gayretimizle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

Yunus Daşdemir

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