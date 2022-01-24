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Kar yağışı İstanbul'da masalsı görüntüler oluşturdu

Kar yağışı İstanbul'da masalsı görüntüler oluşturdu
Kar yağışı İstanbul'da masalsı görüntüler oluşturdu

Lapse görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Kar yağışı İstanbul'da masalsı görüntüler oluşturdu - Foto Galeri

Dün gece saatlerinden itibaren ilk olarak şehrin kuzey ve yüksek kısımlarında etkisini gösteren kar, sabah saatlerine doğru tüm bölgelerde etkili oldu. İstanbul'un beyaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntüleri ile eşsiz kareler ortaya çıkarttı.

Kar yağışının İstanbul Boğazı ve çevresini beyaza bürüdüğü o anlar havadan görüntülendi. Şehrin üzerinde kara bulutların yağış bıraktığı ve sonra boğazın üzerinde dağıldığı anlar görüntülere yansıdı. Tarihi yarımadanın sembol mekanlarından Kapalıçarşı'nın çatısı ise beyaza bürünerek masalsı kareler oluşturdu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - İsmail Coşkun
 

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