Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle araçlar kaydı

Tokat'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Tokat-Sivas Karayolu il sınırı Çamlıbel Mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. bin 650 rakımlı Çamlıbel tepesinde hava sıcaklığının eksi 4'e kadar düşmesi sonucu buzlanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Makas atan bir Tır yolun tek şeridini trafiğe kapatırken, yola devam edemeyen araçlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Mevsim itibariyle kış lastiklerini sökerek yazlık lastik taktıranlar vatandaşların otomobilleri yolda kaldı. Yola devam edemeyen bazı vatandaşlar ise yol kenarında ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Tokat'tan Adana'ya giden Ahmet Çakırtaş, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir saattir yolda kaldıklarını söyledi. Mevsim itibariyle kış lastiklerini söktüklerini yazlık lastiklerle yola çıktıklarını ifade eden Çakırtaş “Kanuni olarak lastiklerimizi sökmüştük. Yolda kaldık yapacak bir şey yok Karayollarının yolu açmasını bekliyoruz. Nisan ayında böyle bir manzara beklemiyorduk” dedi.

Yolda aracıyla kalan vatandaşlardan Metin Saha ise karayollarını eleştirerek, “Defalarca karayollarına telefon açtık ama durumu görüyorsunuz. Cenazemiz var Sivas'ta alamadık. Sivas'ı arıyoruz Tokat bakıyor, Tokat'ı arıyoruz Sivas bakıyor diyorlar. Biz burada mağdur kaldık” diye konuştu.

Öte yandan, Bölge Trafik ekipleri Çamlıbele yakın bir noktada uygulama yaparak araçların yola çıkmasına izin vermedi. Bölgede yol açma çalışmalarının ardından trafiğin açılması bekleniyor.

Nurhan İçmez

