Kar yağışıyla Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler havadan görüntülendi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinde ara ara etkisini gösteren, sabah saatlerinde de etkisini ara ara gösteren İstanbul'da bazı ilçelerde sulu kar yağışı gözlenirken özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanlarına da kar yağdı. Ormanın çevresi beyaza büründü. Etkili olan kar yağışıyla Aydos Ormanı çevresinde evlerin çatıları beyaza büründü. Aydos Ormanları'nda etkili olan kartpostallık kar manzaraları drone ile görüntülendi.



Aykut Zor

