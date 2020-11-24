Karabağ şehidinin Galatasaray sevgisi

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasında şehit düşen Ferid Dursunov, şehit düşmeden bir süre önce ailesine gönderdiği WhatsApp mesajında, mezarına Azerbaycan bayrağının yanında Galatasaray bayrağı da dikilmesini vasiyet etmiş. Bu vasiyeti öğrenen Galatasaray kongre üyesi olan Cemil Saruhan Sarman, “Kardeş ülke olan Azerbaycan ordusunda kahramanca savaşan ve şehit düşen Ferid kardeşimizin Galatasaray sevgisi ile kalplerimiz bir kez daha gurur ve hüzünle doldu. Keşke ölmeseydi de kendisini kulübümüzün tesislerinde ağırlama şerefine nail olsaydık. Allah katında en yüksek mertebe olan şehadet mertebesine erişen kardeşimize rahmet, acılı ailesine de sabır ve baş sağlığı diliyorum.” sözleriyle duygularını ifade etti.

Bilindiği üzere Dağlık Karabağ tam olarak 30 yıldır Ermenistan işgalinde bulunuyordu. 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan tarafından sivillerin hedef aldığı bir saldırı, artık son raddede olan tahammülsüzlüğün patlama noktası oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından verilen talimatla havadan ve karadan etrafı sarılan Ermenistan askeri birlikleri, konuşlanmış olduğu cepheleri ardı ardına kaybetti. Azerbaycan piyade birliklerinde görev yapan Ferid Dursunov da Ermenistan birlikleriyle yapılan mücadelelerde çatışma sırasında şehadete yürüdü.

''Mezarımda iki bayrak dalgalansın''

Ermenistan girmiş olduğu bu haksız mücadeleyi kaybetti ve Dağlık Karabağ'dan 45 günde çekilmek zorunda kaldı. Bu uğurda şehadet şerbetini içen Ferid Dursunov, ailesine yazmış olduğu mesajda “Eğer şehit düşersem mezarımın başında iki bayrak dalgalansın. Biri çok sevdiğim vatanımın bayrağı diğeri Galatasaray bayrağı olsun.” diyerek Galatasaray camiasını buruk bir şekilde gururlandırmıştır.

“En kısa zamanda şehidimizin mezarını ziyaret edeceğim”

Vasiyeti üzerine mezarında şu anda hem Galatasaray hem de Azerbaycan Bayrağı dalgalanmaktadır. “En kısa zamanda şehidimizin mezarını ziyaret edecek ve ailesine taziyelerime sunacağım.” Diyen Cemil Saruhan Sarman “Galatasaray sevgisinin kutsal bir mertebe olan şehadet mertebesi ile birlikte anılması hem gurur verici hem de hüzünlendirici bir duygu” şeklinde açıklamalarıyla Galatasaray sevgisinin mahiyetine de değindi.