Karabük'te 166 köy yolu ulaşıma kapandı

Karabük'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapanma noktasına geldi. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada 166 köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapandığı bildirildi.Açıklamada, “Karabük merkezde 18, Eflani ilçesinde 45, Eskipazar ilçesinde 24, Ovacık ilçesinde 28, Safranbolu ilçesinde 26 ve Yenice ilçesinde 25 olmak üzere 166 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Kar mücadelesinde 2 greyder, 1 kar bıçaklama, 1 beko loder, 6 pikap yer alıyor. İlçelerde kar yağışı devam etmek olup kar yağışının durması ile birlikte çalışmalara başlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Rıdvan Bostancı

