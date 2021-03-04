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Karabük'te ev yangını: "Yanıyorum" bağırışını duyan kardeş abisini kurtardı

Karabük'te ev yangını:
Karabük'te ev yangını: "Yanıyorum" bağırışını duyan kardeş abisini kurtardı

Karabük’te iki katlı müstakil evin birinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen ağabey ile kardeşi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te ev yangını: "Yanıyorum" bağırışını duyan kardeş abisini kurtardı - Tıkla İzle

Olay, Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. F.E ve A.E isimli şahıslara ait iki katlı müstakil evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden ev sakinleri durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen iki kişi ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerinin yaptığı araştırmada yangının 1. katta oturan A.E'nin alkolün ya da uyuşturucu maddenin etkisiyle çıkartmış olduğunu değerlendirdi.

Hastanede ifadesi alınan F.E, abisi A.E'nin “Yanıyorum” diye bağırmasını duyduğunu ve aşağıya indiğinde yoğun miktarda dumanla karşılaştığını belirterek, abisini odadan çıkardığını, herhangi bir şikayetinin bulunmadığını ifade ettiği öğrenildi.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem
 

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