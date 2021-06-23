Karadeniz'de 4 ilde vaka sayıları arttı, 14 ilde düştü

İllere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) açıklandığı ilk haftalarda Türkiye'de İngiliz varyantlı virüsün en çok görüldüğü yer Karadeniz olarak dikkat çekiyordu. Alınan tedbirler ve kısıtlamanın ardından kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Karadeniz Bölgesi'nde yer alan 18 ildeki vaka sayıları hızla düşmeye başladı.

Geçen hafta açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda (05-11 Haziran) Karadeniz'de vaka sayıları artan 6 il bulunurken, bu hafta açıklanan rapora göre (12-18 Haziran) vaka sayıları artan illerin sayısı 4'e düştü.

Geçen hafta vaka sayıları artan Artvin'de bu hafta da vaka sayıları artarken, Rize, Kastamonu ve Bolu'da ise vaka sayıları geçen haftaya göre artış gösterdi. Ayrıca 5-11 Haziran illere göre vaka sayısı tablosunda vaka sayılarında artış gözüken Trabzon, Bayburt, Tokat, Çorum ve Düzce'de ise virüsün yayılım hızı düşüşe geçti.

Karadeniz'de 14 ilde vaka sayısı düştü, 4 ilde arttı

12-18 Haziran illere göre vaka sayısı (100 bin nüfusta) rakamlarına bakıldığında Artvin'de geçen hafta 44,84 olan vaka sayısı 57,82'ye yükseldi.

Rize'de 80,15 olan vaka sayısı 96,99'a yükseldi.

Trabzon'da 65,65 olan vaka sayısı 60,35'e düştü.

Bayburt'ta 58,60 olan vaka sayısı 53,72'ye düştü.

Gümüşhane'de 98,80 olan vaka sayısı 57,87'ye düştü.

Giresun'da 52,15 olan vaka sayısı 39'a düştü.

Ordu'da 59,76 olan vaka sayısı 55,69'a düştü.

Tokat'ta 97,51 olan vaka sayısı 75,12'ye düştü.

Amasya'da 30,70 olan vaka sayısı 28,62'ye düştü.

Çorum'da 80,36 olan vaka sayısı 69,61'e düştü.

Samsun'da 46,60 olan vaka sayısı 30,97'ye düştü.

Sinop'ta 32,80 olan vaka sayısı 14,78'e düştü.

Kastamonu'da 70,41 olan vaka sayısı 79,18'e yükseldi.

Karabük'te 41,05 olan vaka sayısı 36,94'e düştü.

Bartın'da 64,33 olan vaka sayısı 29,65'e düştü.

Zonguldak'ta 74,76 olan vaka sayısı 69,35'e düştü.

Düzce'de 74,30 olan vaka sayısı 58,63'e düştü.

Bolu'da 107,05 olan vaka sayısı 109,91'e yükseldi.

Erdi Demür



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