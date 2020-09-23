Karadeniz'in en uzun bisiklet yolu Bulancak'ta yapılıyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde başlatılan yeni dönem projelerinin temelleri atıldı. Çalışmalar hızla devam ederken Karadeniz'de bir ilk olacak olan bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Recep Yakar ”Şehir merkezinde yaklaşık 20 dönümlük ikinci bir kent parkı olarak Akıncı Parkımızın yapımı başladı, devam ediyor. Akıncı Parkımızın altında 1000 araçlık kapalı otoparklarımız tamamlandı. Şehre nefes aldıracak bir diğer projemiz olan Yeni Belediye Hizmet Binası ve Kent Meydanı Düzenlemesi başladı, devam ediyor. Yine şehrin trafik yoğunluğunu azaltacak Galericiler Sitemizi bitirmek üzereyiz. Şimdi de Bulancak'a yeni bir nefes alanı kazandıracak sahil yolu kenarında, yine Karadeniz'in en uzun güzergahlarından birine sahip olan bisiklet ve yürüyüş yolunun yapımına başladık. Burada yapacağımız peyzaj düzenlemeleriyle de, aydınlatma, ağaçlandırma ve oturma alanlarıyla Bulancak'ı yeniden denizle buluşturmuş olacağız. Tüm bu projelere, bütçeleri ve Bulancak ölçeğinde baktığımızda ne kadar büyük bir iş yaptığımız daha iyi anlaşılacaktır. Projelerin tamamı 2021 sonu ve 2022 içinde tamamlanmış ve Bulancaklıların hizmetine açılmış olacaktır” diye konuştu.

Ercan Tarı