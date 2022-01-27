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Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti
Karagöl'ün beyaz örtü altındaki görüntüsü mest etti

Kar yağışı sonrası Çubuk Karagöl’de kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Karagöl kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü. Beyaz kış manzaralarına ev sahipliği yapan Karagöl, şehrin stresinden uzak, doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

“Ankara'nın nadir ormanlık alanlarından birisi”

Uzun zamandır Karagöl'ü kar altındayken ziyaret etmediğini belirten Ömer Güler, “Karagöl kar yağışı altındayken aynı bir masal diyarı gibi, çok güzel. Ankara'nın nadir ormanlık alanlarından birisi. Bugün bir yol gezisi için dışarı çıktık. Yol üstündeyken de buraya da uğradık. Hava soğuk. Biraz yürüdükten sonra geri döneceğiz” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Halil Özbek - Cem Geçim - Utku Şimşek
 

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