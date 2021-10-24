Karagümrük - Hatay maçında kazanan yok!

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza sahası sol çaprazında Adekukbe'nin dokunuşu yandan auta gitti.

19. dakikada Borini'nin sağ taraftan ceza alanına yakın noktadan içeriye havalandırdığı topa sol çaprazdaki Karamoh'un gelişine yarım vole vuruşu yere de çarparak yandan dışarı çıktı.

30. dakikada Diouf'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Lobjanidze, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan El Kaabi'ye gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada Borini'nin sağdan ceza alanına yaptığı ortada Pesic, kale sahasında savunmanın baskısına rağmen meşin yuvarlağa göğsüyle dokunarak filelerle buluşturdu. 1-1

45. dakikada Jimmy Durmaz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic'in ceza alanı sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu Munir oyun alanına çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Diouf'un ara pasında sağdan savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze, arka direkte uygun durumda bulunan El Kaabi'ye pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş kaleci Viviano'dan döndü. Dönen topu tekrar önünde bulan El Kaabi'nin ikinci vuruşunu da yine Viviano ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

65. dakikada savunmada Biglia'nın hatasında topu alarak ceza alanına giren Diouf'un sert şutunda kaleci Viviano iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, İbrahim Bozbey, Murat Tuğberk Curbay

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner Erkin (Erhun dk. 63), Biglia, Borini (Emre dk. 83 ?), Jimmy Durmaz (Tunay dk. 83 ?), Bertolacci (Balkovec dk. 63), Karamoh (Ahmed Musa dk. 64), Pesic

Yedekler: Utku, Luckassen, Serhat, Efe, Adnan

Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet, Fatih, Burak Öksüz, Adekugbe, Ribeiro, Traore, Lobjanidze (Dylan Saint-Louis dk. 81 ?), Emre Çolak (Boudjemaa dk. 46), El Kaabi (Mohammed Kamara dk. 66), Diouf

Yedekler: Abdullah, Burak, Falette, Bülent, Eren, Muhammed, Sadık

Goller: El Kaabi (dk. 30) (Hatayspor), Pesic (dk. 38) (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Hedenstad (dk. 89) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Kamil Ahmet, Boudjemaa, Ribeiro (Hatayspor), Balkovec, Emre, Tunay (Fatih Karagümrük)

Uygar Aydın - Medeni Topaloğlu

