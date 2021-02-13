Karagümrük, ligin ikinci yarısında ilk golünü yedi

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden Karagümrük, mücadelenin 19. dakikasında 1-0 geriye düştü. Bu gol aynı zamanda Karagümrük'ün ligin ikinci yarısında kalesinde gördüğü ilk gol oldu.

İkinci yarıya Malatya deplasmanında başlayan ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılan kırmızı-siyahlılar, bir sonraki haftada iç sahada Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etmişti. Geçtiğimiz hafta Başakşehir deplasmanından 1-0'lık sonuçla 3 puanla ayrılan Karagümrük, bu 3 maçta 7 puan toplarken kalesinde gol görmemişti.

Karagümrük, Fenerbahçe karşısında 19. dakikada yediği golle, ligin ikinci yarısında kalesinde ilk golü görmüş oldu.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu