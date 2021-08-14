Karagümrük taraftarı 13 bin 609 gün sonra takımını Süper Lig'de izledi!

Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden Karagümrük'te taraftarlar da tarihi bir ana tanıklık etti.

1983-1984 sezonunda Süper Lig'den düşen ve 37 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönen Karagümrük, geçtiğimiz sezon pandemi kısıtlamaları nedeniyle tribünlerde taraftarından uzak kalmıştı. Bu sezon kısıtlamaların esnemesiyle birlikte Karagümrük taraftarı, takımlarına stadyumda destek verirken, maçın başlamasıyla birlikte tribünde tempo tutmaya başladılar. Bu maç aynı zamanda taraftarlar için de 37 yıllık Süper Lig hasretinin dinmesi anlamına geldi.

Karagümrük taraftarı son olarak 12 Mayıs 1984 yılında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve 2-2 berabere biten Adanaspor karşılaşmasında takımlarını Süper Lig'de tribünden destekleme şansı bulmuştu. Geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle stadyuma gelemeyen Karagümrük taraftarları, tam 13 bin 609 gün (37 yıl, 3 ay, 2 gün) aradan sonra gönül verdikleri Karagümrük'ü Süper Lig'de tribünden takip edebildi.