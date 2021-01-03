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Karagümrüklü taraftarlardan parkartlı stat mesajı

Karagümrüklü taraftarlardan parkartlı stat mesajı
Karagümrüklü taraftarlardan parkartlı stat mesajı

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor’u Vodafone Park’ta konuk eden Karagümrük’te taraftarlar günler öncesinden stada gelerek pankartlarını yerleştirdi. En dikkat çeken parkart ise ‘Karagümrük stadını istiyor’ oldu.

Süper Lig'de hem antrenman tesisi hem de stadı olmayan tek takım durumundaki Karagümrük, ligin 16. haftasında Trabzonspor'u Vodafone Park'ta ağırlarken, bu sezon resmi maçlarda 6. farklı statta ev sahibi olarak sahaya çıktı. Günler öncesinden Vodafone Park'taki maç için hazırlıklarına başlayan Karagümrüklü taraftarlar, hazırladıkları pankartları stada astı. Her Beşiktaş maçında tribünlerde siyah-beyaz olarak ‘Karagümrüklüler' olarak yer alan pankart bu kez semtin kendi takımı için hazırlandı. ‘Ömür biter bu sevda bitmez' ve ‘Selamınaleyküm Karagümrük geldi' pankartları asan taraftarlar, stat için mesaj vermeyi de unutmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun sosyal medyadan vatandaşlara sorduğu “Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan beklentiniz nedir?” sorusunu cevap yağmuruna tutan kırmızı-siyahlı taraftarlar tesis ve stat konusunda birçok mesaj gönderirken Vodafone Park'a da ‘Karagümrük Stadını İstiyor' pankartı astı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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