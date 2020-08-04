İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da bir köy karantinaya alındı!

Karaman'da bir köy karantinaya alındı!
Karaman'da bir köy karantinaya alındı!

Karaman Valiliği korona virüs tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığını duyurdu.

Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Kalaba köyünde bazı vatandaşların Covid-19 testinin pozitif çıktığı kaydedildi. İl Hıfzıssıhha Kurulunca, vatandaşların salgından korunması amacıyla köyün tamamında saat 07.00'den itibaren, ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulanması kararı alındığı bildirilen açıklamada, "Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla köyün tüm giriş ve çıkış noktalarının sınırlandırılmasına, alınan kararlara uymayanlara idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verildi" ifadelerine yer verildi.

Mehmet Dağlı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.