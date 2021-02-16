Karanlığımın aydınlığı isimli kitabıyla okuyucularıyla buluşuyor

Yeni kitabıyla tekrar okuyucularıyla buluşmanın heyecanını taşıyan Furkan Bayraktar; kitap çıkaran herkesin yazar olmadığını belirterek “kitap seçerken sosyal medya reklamına ya da kapağına değil, içine bakalım” dedi.

Yazar Furkan Bayraktar kitap seçimiyle ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Kitapçıya danışalım, internetten tanıtım bültenini okuyalım. Kitap çıkaran herkes yazar değildir. Kendimizi ve çocuklarımızı niteliksiz kitaplar okuyarak kitaplardan soğutmayalım.”

Kendi edebiyatımızı ayakta tutmalıyız

Türk Edebiyatı ve yayın dünyasının zor durumda olduğunu belirten Furkan Bayraktar, “Kendi edebiyatımızı ayakta tutmak için Türk yazarların kitaplarını da okumalıyız. Pandemi döneminde iptal edilen kitap fuarları, imza günleri nedeniyle gelirini yalnızca kitaplardan elde eden birçok Türk yazarın geçimini sağlayamayacak noktaya geldiğini, yayınevlerinin kitap satışı yapamaması nedeniyle kapanma noktasına geldi. Türk Edebiyatı, yayın dünyası hayatta kalsın istiyorsak, desteklemek amacıyla aldığımız üç kitaptan birinin mutlaka Türk yazara ait olmasını önemseyelim” dedi.

Bayraktar, sözlerine yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatarak tüm vatandaşları bilinçli olmaya davet ederek, “Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım” diye konuştu. Furkan Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Benim gibi sabit geliri olan yazarlar da var ancak yakından tanıdığım ve sadece kitap gelirleriyle geçimini sağlayan birçok yazar, kitap gelirlerinin kesilmesi nedeniyle akrabalarının desteğiyle yaşamlarını sürdürme noktasına geldiler. Bu yüzden yazarlarımızı, edebiyatımızı desteklemeliyiz. Yabancı yazarları eserleri de okuyalım ama eğer bizim kültürümüzden, toprağımızdan çıkan nitelikli eserleri bu süreçte desteklemezsek, birçok yazarı tanımadan kaybetmiş olacağız.”

Furkan Bayraktar kimdir?

Silivri'de 01.11.1999 yılında dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından 3. kitap Karanlığımın Aydınlığı isimli kitabının müjdesini sevenlerine duyurdu. Şu aralar üçüncü kitabını yazmakla uğraşan Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane “Bir Yabancı Gibi” ve “Düşüyorum Tut Elimden” kitaplarını kaleme almıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam eden yazar Furkan Bayraktar, bir yandan hem yazarlık hem de müzisyenlik kariyerini devam ettiriyor.