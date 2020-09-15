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Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına yazı yazdı

Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına yazı yazdı
Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına yazı yazdı

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde korona virüse yakalanan Fazlı Yıldırım, eşi ve annesi virüsün başkalarına bulaşmaması için karantinada kaldıkları evlerinin bahçe kapısına uyarı yazısı yazdı.

Karantinada olduğunu duyurmak için kapısına yazı yazdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesi Hamzabey köyü Karabeyler mahallesinde yaşayan Fazlı Yıldırım, eşi ve annesi korona virüs şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yıldırım ailesine yapılan testte 3'ünün de korona virüse yakalandıkları tespit edildi. Hastanede tedavi altına alınan aile, sağlık durumlarının iyiye gitmesi üzerine tedavilerine evde devam edilmesi için taburcu edildi.

Hastaneden taburcu edildikten sonra 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalan Yıldırım ailesi, sağlıklarına kavuştu. Virüsü yenen Fazlı Yıldırım, karantinada kaldıkları süre boyunca duyarlılık göstererek evinin bahçe kapısına “Karantinadayız, tel örgüden içeriye girmek yasak” şeklinde uyarı yazısı yazdı.

“Bazı insanlar saklıyor, buna gerek yok”

Kapısına uyarı yazısı yazan Fazlı Yıldırım, “Zor bir süreç. Allah kimsenin başına vermesin. Biz ayakta atlattık ama yaşlı annem sıkıntı çekti. Bazı insanlar bunu saklıyor. Gerek yok. Toplumun içinde geziyor nihayetinde. Bana bulaşıyorsa, başka vatandaşa da bulaşacak. Onun için kendimi sorumlu hissettim. Başkasına neden bulaşsın ki. Kul hakkına neden gireyim? Gelen kişi kapıdan dönsün. Yoksa kapıyı tutacak. Habersiz olduğu için kapı kolçağından tutacak. Onun için vebale girmiş olacağız” dedi.

Faruk Çidem

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