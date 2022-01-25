İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karayolları'ndan güncel yol durumuyla ilgili açıklama

Karayolları'ndan güncel yol durumuyla ilgili açıklama
Karayolları'ndan güncel yol durumuyla ilgili açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye’deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumunu açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul'a Anadolu ve Trakya yönünden araç kısıtlamaları kaldırılmıştır. Kuzey Marmara ve Tem Otoyolları tüm araçlar için çift yönlü olarak ulaşıma açılmıştır. TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu Ankara istikameti yağış ve yol durumuna göre tır trafiğine kontrollü olarak verilmektedir. Muğla-Kale Yolu ulaşıma açılmıştır. Keçiborlu-Uluborlu Yolu ulaşıma açılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Akçakoca-Düzce Yolu Kabalak Mevkii zincir takılı olmayan tır trafiğine kapatılmıştır. Taşkent-Sarıveliler Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray Yolu ulaşıma kapatılmıştır” denildi.

Hidayet Türkyılmaz

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.