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Karayolunda 2 kilometre, teleferikte ise metrelerce Uludağ kuyruğu

Karayolunda 2 kilometre, teleferikte ise metrelerce Uludağ kuyruğu
Karayolunda 2 kilometre, teleferikte ise metrelerce Uludağ kuyruğu

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla Uludağ’a çıkmak isteyen vatandaşlar teleferik ve karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolunda 2 kilometre, teleferikte ise metrelerce Uludağ kuyruğu - Tıkla İzle

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte Uludağ'a çıkmak isteyen vatandaşlar, karayolunda uzun kuyruklar oluşturdu. 2 kilometreye yakın araç kuyruğunun yanı sıra teleferikte de yerli ve yabancı turistler Uludağ'a çıkmak için uzun sıralar oluşturdu. Kayak yapmak için sabah saatlerinde sıraya giren vatandaşları Uludağ güneşli yüzüyle karşıladı. Hava sıcaklığının -7 derecelerde ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı ise 110 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Teleferikle Uludağ'a çıkacak vatandaşlar karın keyfini çıkartmak için kuyrukta beklemeye değer olduğunu ifade ederken, trafikteki sürücüler ise “Trafik olmasına rağmen yine de Uludağ'a çıkarak güzel bir hafta sonu geçirmek istiyoruz” dediler.

Samet Doğru - Fatih Çapkın
 

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