Karda işe giden Gaziosmanpaşalılara sıcak çorba ikramı

Kış şartlarıyla mücadele çalışmalarını cadde ve sokaklarda aralıksız şekilde sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, dondurucu soğukların etkili olduğu sabahın erken saatlerinde vatandaşların içini ısıtmak için 4 farklı noktada yaklaşık 4 bin kişilik çorba dağıttı. Belediyenin aşevinde pişirilen şifa kaynağı çorbalar, Mobil Büfe ekipleri tarafından meydanlar ve otobüs duraklarında vatandaşlara ikram edildi.

Vatandaşlar hizmetten son derece memnun

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin soğuk hava koşullarıyla mücadele çalışmaları kapsamında dağıtılan çorbalar işe gitmek için araç bekleyen vatandaşlardan tam not aldı. Çorba ikram edilen Zafer Paralı, "Çok güzel bir hizmet. İşe giderken şu kış gününde içimiz ısındı. Belediyemize teşekkür ederim" dedi. Ayşe Aslan, "Bugün işe yürüyerek geldik mecburen. Üşümüştüm gelene kadar. Çorba ikramı çok iyi oldu. Teşekkür ederiz, sağ olsunlar" diye konuştu.

"Yaklaşık 4 bin vatandaşımız faydalandı"

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emre Kılıç, "Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak aşevimizde pişen sıcak çorbaları vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. 4 farklı noktada, yaklaşık 4 bin vatandaşımız bu hizmetten faydalandı. Gece boyunca yol açma, tuzlama çalışmalarımız devam etti. Sabah da sıcak çorba ile hemşehrilerimizin içlerini bir nebze de olsa ısıttık" ifadelerini kullandı.