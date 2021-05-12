Kardeş kanı çiçeği Amanosları renklendiriyor

Türkiye'nin nadir yerlerinde yetiştiği ve başka bitkilerin köklerine tutunarak yaşamını sürdürdüğü belirtilen çiçeğin gövde ve taç kısmı kırmızı rengi ile göz kamaştırıyor.

Amanos Dağlarının sarp ve yüksek yerlerinde yaşama alanı bulan ve kendisi gibi endemik bitki türlerinin yanı başında açık alanda yarı topraklı kumsal yerlerde yetiştiği kaydedilen ‘Kardeşkanı çiçeği' Amanos Dağlarının önemli bitki türleri hazinesi arasında bulduğu, doğa severlerin ve fotoğraf tutkunlarının gizemli bir değeri olma yolunda ilerliyor.