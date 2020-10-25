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Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla can veren Melek ölüme böyle yürüdü

Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla can veren Melek ölüme böyle yürüdü
Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla can veren Melek ölüme böyle yürüdü

Diyarbakır’da erkek kardeşi tarafından vurularak öldürülen Melek Aslan’ın kaldığı yurttan çıkıp kardeşi ile buluşmaya gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Kardeşinin silahından çıkan kurşunlarla can veren Melek ölüme böyle yürüdü - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bulunan Kafeler Sokak'ta meydana gelmişti. Diyarbakır'da yaşayan 24 yaşındaki Melek Aslan, erkek kardeşi 20 yaşındaki M.A. ile konuşmak için buluştu. İki kardeşin konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Bu sırada M.A., yanındaki silahla ablasına kurşun yağdırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Melek Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kardeşi M.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Melek Aslan'ın öldüğü gün kardeşi ile buluşmaya gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Melek'in elinde kitaplarla saat 11.30 sularında kaldığı yurttan çıktığı ve vurulduğu yere gittiği anlar yer aldı.

Murat Başal - Rıdvan Kılıç

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