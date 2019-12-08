Kargo kamyonu ile otobüs çarpıştı; 2 ölü 26 yaralı

Kaza; gece saatlerinde Tem Otoyolu Gümüşova rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstambul'dan Ankara istikametine gitmekte olan Kenan Çetinkaya'nın kullandığı 38 SH 441 plakalı otobüs Tem Otoyolu Gümüşova rampaları Ankara şeridinde refujde bulunan acil çıkış kısmından dönmeye çalışan Ertan Tanrıverdi'nin kullandığı 34 JS 2596 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kargo kamyonunun kasa sacı otobüsün önünde kalırken otobüs şoförü ve muavin otobüste sıkıştı. Çarpışma esnasında otobüste bulunan 26 yolcu da çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Düzce ve Hendek'ten kaza yerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Düzce'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsün önünde sıkışan sürücü Kenan Çetinkaya için ise Düzce ve Sakarya Belediyelerinin Kaza Kırım ekipleri seferber oldu. Ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralı sürücü'yü sıkıştığı yerden çıkartarak ambulansa taşıdılar. Ancak yapğılan bütün müdahalelere rağmen otobüs şoförü Kenan Çetinkaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada otobüs şoförü ile birlikte otobüsün muavini Ali Altay'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Diğer taraftan TEM Otoyolu Ankara şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Hendek'ten itibaren araçlar D-100'e yönlendirilirken, otoyolda bulunan sürücülerde yolun yeniden trafiğe açılmasını bekledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ALİ YILDIZ - SELÇUK AKYOL