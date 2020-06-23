Karın germe ameliyatı ve sonrası için altın kurallar

Fazla kilo, yağ fazlalığı, doğum ve deri fazlalığı gibi etkenler, karın bölgesinde başta sarkıklık olmak üzere çeşitli deformasyonlara neden olabiliyor. Bu deformasyonların giderilmesinde diyet ve spor gibi yöntemler çoğu zaman yetersiz kalırken, karın germe ameliyatları gündeme geliyor. Pek çok kişi, anestezi, kesi ve iyileşme süreci bakımından bu ameliyatlara çekimser yaklaşıyor.

Karın germe ameliyatlarının sanıldığı gibi zor bir süreç olmadığını belirten Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Derya Aytop, hastaların ameliyata karar vermesinin kimi zaman 2 yılı bulduğunu ancak tamamen iyileşmenin uzman tavsiyelerinin uygulanması durumunda karar için harcanan süreye kıyasla 6 ay gibi çok daha kısa bir sürede mümkün olduğunu söyledi. İyileşme sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için tavsiyelerde de bulunan Op. Dr. Aytop, ameliyat gününden itibaren ilk 6 ayın titizlikle programlanması gerektiğine dikkat çekti.

"İlk 6 hafta korse kullanımı şart"

Karın germe ameliyatlarının yaklaşık 3-4 saat sürdüğünü ve ameliyat sonrası ilk günlerin doktor kontrolü altında verilen ağrı kesicilerin ve anestezi ilaçlarının da etkisiyle hafif veya hiç ağrı olmadan geçirildiğini belirten Op. Dr. Derya Aytop, "Karın gelme ameliyatlarında başlıca çekincenin ağrı olduğunu görüyoruz. Ancak ağrıları yok etmek, ilaçların yanında düzenli olarak uygulanacak tavsiyeler ve kullanılacak yardımcı aparatlar ile mümkün. Bu noktada özellikle ilk günlerde bacakları, baş ve bel kısmını hafifçe yükselterek yatmak, dikişlerin üzerinde oluşacak gerginliği engelleyerek ağrıyı azaltması bakımından önerilir. Benzer şekilde ilk 10 gün omuzlar düşük, hafif öne doğru yürümek de aynı etkiyi sağladığı için önemlidir. Tüm bunların rahat bir şekilde uygulanabilmesi için karından göğüs altına uzanan bir ameliyat korsesi, hastalara ameliyathaneden çıkarılırken giydirilir ve bunu ilk 6 hafta boyunca düzenli olarak giymek şarttır." dedi.

İstirahat döneminde beslenmeye ve bol harekete dikkat

Ameliyat sonrası evde geçirilen sürenin, iyileşmenin seyrinde önemli rol oynadığına dikkat çeken Op. Dr. Derya Aytop, pıhtı oluşumunun engellenmesi ve ödemin vücuttan atılması için hareket etmenin ve ödem söktürücü gıdaların tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Evde geçirilecek istirahat döneminde özellikle alt bacakta oluşabilecek kan pıhtılarını önlemenin en iyi yolu her iki saatte bir, 10-15 dakika yürümektir. Ödem ve karındaki basınç hissini azaltacak besinler tüketmek, tuzsuz beslenip bol miktarda su içmek de çok önemlidir. Bu süreçte gaz yapan yiyeceklerden 2-4 hafta kadar uzak durulması ve bol yeşillik içeren salataların yanında ızgara et tüketilmesi önerilir. Öte yandan, ameliyat sonrası ilk 10 gün kan inceltici etkileri nedeniyle bitki çaylarından ve siyah çaydan uzak durulması, bunların yerine günde bir adet Türk kahvesi içilmesi idrar söktürücü özelliği bakımından tavsiye edilir." ifadelerini kullandı.

İyileşme sürecinde C vitamini ve çinko takviyeleri önemli

6 aya kadar olan sonraki süreçte gıda takviyelerinin büyük önem taşıdığına da değinen Op. Dr. Derya Aytop, "Genellikle ameliyat sonrası 5-7'nci günlerde yapılan ilk kontrollerde pansuman yenilenir ve hastanın ılık duş almasına izin verilerek iyileşme süreci resmen hızlanmaya başlar. Bu noktada artık ilaç kullanmaya gerek kalmazken 10-15'inci günde de tüm bandajlar alınır. Yalnızca göbek deliği daha geç iyileşen bir bölge olduğu için lokal pansuman önerilebilir. 3'üncü haftada ise iyileşmiş kesinin renginin solması ve dokusunun düzelmesi için gerekli olan iz tedavisi başlar. İlk ödemler 1,5 ayda azalıp 6'ncı aya kadar belirgin şekilde kaybolurken bu süreçte C vitamini ve çinko takviyeleri, iyileşmenin hızlanmasında en büyük rolü oynar. Birinci ay dolduktan sonra ise çok ağır olmayan yürüyüş, yüzme gibi sporlarla iyileşme desteklenir. Böylece iz tedavisi haricinde ameliyatın tüm yükleri hastaların üzerinden kalkarken 6'ncı aya gelindiğinde tüm dokular iyileşmiş olur ve istenilen görünüme sağlıklı bir şekilde kavuşulabilir." şeklinde konuştu.