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Karius güven veriyor

Karius güven veriyor
Karius güven veriyor

Beşiktaş’ta Alman file bekçisi Loris Karius’un son maçlarda gösterdiği performans yüzleri güldürüyor. Ligde çıktığı 5 maçta sadece 1 gol yiyen Karius, kalede güven veriyor.

Denizlispor galibiyetiyle Süper Lig'de çıktığı son 3 maçı kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını 3'e indiren Beşiktaş'ta Alman kaleci Loris Karius'un yükselen performansı da dikkat çekti. Ligde oynanan son 5 karşılaşmada yalnızca Antalya deplasmanında kalesinde gol gören Karius, özellikle son maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla, siyah-beyazlı ekibin topladığı puanlarda önemli bir rol oynadı. Antalyaspor mücadelesinin son bölümünde Serdar Özkan'ın şutuna geçit vermeyen Karius, Denizlispor karşılaşmasında da özellikle Rodallega'nın kullandığı serbest vuruştaki kurtarışıyla tribünlerden alkış aldı. Alman kaleci, son 5 maçta kendisine gelen 13 isabetli şutun 12'sinde başarılıydı. Karius'un savunma oyuncularıyla iletişiminin iyi olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Bozhan Memiş

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