Karların erimesiyle ortaya çıktılar! Eşsiz manzara...

Bitlis'te karların erinmesinden sonra sulak alanlarda açan çiğdem çiçeklerinin karlı dağlar ve yeşil ovalarla bütünleşmesi seyri doyumsuz görüntüler oluştururken, fotoğraf severlerde güzel manzaraları objektiflerine yansıtıyor. Bahar mevsiminin başlamasıyla kendilerini doğaya atan fotoğraf severler bir yandan güzel havanın tadını çıkarırken diğer yandan beyaz çiğdem çiçeklerinin akarsular ve karlı dağlarla bütünleşen doyumsuz manzaralarını arşivlerine katıyor.

Bitlis Fotoğrafçılar Derneği (BİFOD) Başkanı İskender Selçuk her mevsim oluşan doğal güzellikleri çekmeye çalıştıklarını söyledi. BİFOD Başkanı İskender Selçuk; “Biz hem doğaseverleriz, hem de fotoğrafçıyız. Bahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte açan çiğdemleri çekmeye geldik. Çok güzel bir hava var. Bitlis'in doğal güzelliklerini yansıtmaya çalışıyoruz” dedi.

Öğretmen Fuat Ütkür'de; “Sınıf öğretmeniyim. Boş zamanlarımı güzel kareler yakalamak için fotoğraf çekmek için ayırıyorum. Bitlis bölgemizde fotoğraf çekebilme adına doğal zenginlikleriyle meşhur bir yerimiz. Bizde bu nimetlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle de beraber çiğdem çiçeklerinin dağlarla buluşmasını karelemek için geldik. Güzel karelerde yakaladığımıza inanıyorum” diye konuştu.

Nur Pınar isimli bir diğer öğretmen ise hobi olarak fotoğrafçılıkla ilgilendiğini söyleyerek; “Bugünde buraya çiğdem çiçeklerini çekmeye geldik. Çiçekler ve dağlarla çok güzel bir uyum yakalıyor burası. Çok güzel fotoğraflar aldık” ifadesinde bulundu.

Özkan Olcay