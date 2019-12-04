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Karlı zeminde rampayı geri geri tırmandılar

Karlı zeminde rampayı geri geri tırmandılar
Karlı zeminde rampayı geri geri tırmandılar

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi’nde sürücüler, ilginç bir yöntemle karlı zeminde rampayı geri geri tırmandı.

Karlı zeminde rampayı geri geri tırmandılar - Tıkla İzle

Son 1 haftadır kent merkezinde etkili olay yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sürücülerin yolda sıkıntı yaşamaması için Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karlı yola zincirsiz çıkan bazı sürücüler, rampayı çıkamayınca ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücüler, rampayı normal şekilde çıkamayınca çareyi geri geri çıkmakla buldular. Sürücüler, “Zeminde az kar var. Zincir takıp çıkarsak hem lastiğe hem de zincire zarar veriyor. Bize bundan dolayı rampayı geri geri çıkmakta bulduk. Bu şekil rampayı daha iyi çıkıyoruz” dediler.

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