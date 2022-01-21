Karne günü iki kardeş kızakla kayarken otomobilin altında kaldı

Alınan bilgilere göre, kaza Horasan ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim (12) ve Hatice (7) Bayrak adlı kardeşler, karne aldıktan sonra evlerinin önündeki yokuştan aşağı kızakla kayarken yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Kazada iki kardeş de ağır yaralandı. Ağır yaralanan iki kardeş, çevredekilerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından iki kardeş ambulansla Erzurum'da bulunan hastanelere sevk edildi. Kazayı gören mahalledeki çocuklar, “İki kardeş yokuştan aşağı kızakla kayıyordu. O sırada araba geçiyordu. Arabanın altında kaldılar” dediler. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şahap Çakır

