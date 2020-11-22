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Kars'ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar

Kars'ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar
Kars'ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar

Kars’ta kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Sarıkamış’ta kar topu oynayan çocuklar, buldukları boş bidona binerek kaymanın tadını çıkardılar.

Kars’ta kartopu oynadılar, bidona binerek kaydılar - Tıkla İzle

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı, çocukların eğlence kaynağı oldu. Sokakta kartopu oynayan çocuklar, daha sonra çöpte buldukları boş bidona binerek yokuş aşağı kaydılar, bidonla kayan çocukların o anları kameralara yansıdı. Bir araç ise patinaja düşerek kaydı. Kayan araç daha sonra yoluna devam etti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 16 santimi buldu. Sarıkamış'ta kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. İlçede hava sıcaklığı gece eksi 9 derece olurken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 6 derece olarak ölçüldü.

Alper Yıldırım

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