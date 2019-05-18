İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kars'ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kars'ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi
Kars'ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi

Kars'ta oyun oynarken 7 gün önce kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yeniden başladı. Yürütülen arama çalışmaları havadan görüntülendi.

Kars’ta kaybolan kızı arama çalışmaları havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 2019 Pazar günü evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan Nurcan Sade için bulunması için gece ara verilen çalışmalar yeniden başlatıldı.Havanın aydınlanması ile sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarını Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğünün "kurbağa adam" ekibi yürütüyor. Küçük Nurcan'ı arama çalışmalarında zor bölgelerde devereye giren “kurbağa adam” ekibi, dere kenarında ağaç diplerine girererek adeta sığ bölgeleri didik didik arıyor.

İl Jandarma Komutanlığı'nın hizmetindeki "Atak" iz takip köpeğinin desteğiyle yürütülen arama çalışmalarına köylüler ve köy korucuları da destek veriyor. Kayboluşunun 7 gününde de arama çalışmalarına başlayan ekipler, bazı bölgelerde suyun akış yönünü iş makineleriyle değiştiriyor. Küçük Nurcan Sade'yi arama çalışmaları Ortakale, Kazıkale ve Çayarası köylerinde yürütülüyor. Ama çalışmaları havadan görüntülendi. Nurcan Sade'yi arama çalışmları devam ederken, Ortakale Köyü'nde sessiz bekleyiş hüküm sürüyor.  

Işık Çapanoğlu - Alper Yıldırım

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Nevzine Nasıl Yapılır, Nevzine Tarifi

Nevzine tarifi haberimizde. Detay

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.