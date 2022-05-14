Kars'ta sular altında kalan ağaçlar havadan görüntülendi

Tarihi kimliğiyle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kars, dört mevsim ayrı güzelliğiyle insanları büyülüyor. Kars'ta yapımı tamamlandıktan sonra su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü ise fotoğraf sanatçılarının uğrak yeri oldu. Eski yerleşim yerlerinden olan Boğazköy civarında köylüler tarafından yıllar önce dikilen ağaçlar, baraj kapaklarının kapanmasıyla birlikte sular altında kaldı. Baraj gölü içerisinde kalan ağaçlar ilkbahar mevsimiyle birlikte yeşerirken, ağaçların gökyüzündeki bulutlarla birleşerek suya yansıyan manzarası görenleri büyüledi.

“İnsanı adeta büyülüyor”

Yaban kuşlarına da ev sahipliği yapan baraj gölünün muhteşem olduğunu belirten vatandaşlar, “Çok güzel bir manzara var. Hava da bulutlu, bulutların suya yansıması, ağaçlarla suya yansıması muhteşem görüntüler oluşturdu, insanı büyülüyor” dedi.

Öte yandan sular arasında kalan ağaçların etrafında yuva yapan su kuşları ise baraj gölüne ayrı bir güzellik katıyor.

Işık Çapanoğlu

