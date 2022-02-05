Kartal taraftarının huzuruna çıkıyor

Milli maç arasını Antalya'da kamp yaparak değerlendiren Beşiktaş, 24. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u konuk edecek.Yarın saat 19.00'da oynanacak olan mücadele öncesinde iki takım da son hazırlıklarını bugün tamamlayıp maç saatini bekleyecek. Ev sahibi Beşiktaş'ta bu maç öncesinde Umut Meraş, Mert Günok, Kevin N'Koudou, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal'ın sakatlıkları bulunuyordu. Bu isimlerden Umut Meraş, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal, takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu oyuncuların forma giyip giyemeyeceği bugün yapılacak antrenman sonrasında belli olacak. Antalyaspor'da da Ufuk Akyol'un sakatlığı var.

Beşiktaş evinde üstün

İki takım arasında oynanan maçlarda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Bugüne kadar oynanan 61 karşılaşmada Beşiktaş 41 galibiyet alırken, Antalyaspor ise 8 kez sahadan mutlu ayrılan taraf oldu. 12 mücadelede eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın sahasında oynanan 30 mücadelede ise siyah-beyazlılar 22 galibiyet alırken, 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Akdeniz temsilcisi bu deplasmanda 3 kez kazanabildi. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede de Antalyaspor evinde 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

18 Eylül 2021 tarihinde oynanan söz konusu müsabakanın ardından Beşiktaş, İstanbul dışında galibiyet alamadı. Beşiktaş taraftarları takıma destek vermek için geçtiğimiz hafta itibariyle düzenlediği organizasyonla biletlere yoğun ilgi gösterdi.

Yarın saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmada Abdülkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Bozhan Memiş

