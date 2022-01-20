Kartal'da aile sağlığı merkezinde kadın sağlıkçıya silahlı saldırı

Olay, Kartal'da Topselvi Mahallesinde bulunan bir aile sağlığı merkezinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Aile sağlık merkezine elinde silahla gelen bir şahıs iddiaya göre burada çalışan Ömür E. isimli sağlık çalışanını silahla başından vurdu. Başından vurulan kadın yaralanırken saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ömür E.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!

Polis, olayın firari şüphelisi Rahmi Uygun'u yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan Rahmi Uygun'un kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İstanbul Valiliği olaya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, “Bugün saat 13.45 sıralarında Kartal ilçemiz Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüpheli R.U. adlı şahsın silahla ateş ederek yaraladığı Hemşire Ö.E., kaldırıldığı hastanede maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayın firari şüphelisi R.U. adlı şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.

Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Elyesa Karatepe - Halit Arslan

