Kartal'da halatı kopan gemi, başka bir gemiye çarptı

Kartal açıklarında demirli bulunan Hasan Şişik adlı Ro Ro gemisi halatının kopması sonucu sürüklendi.

Sürüklenen gemi, kıyıdaki bir gemiye yaslandı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2 römorkörü ile Kıyem-3 hızlı tahlisiye botu sevk edildi. Geminin sahibi Doğan Türköz, "Evet gemi bize ait. Gemi bakıma gitmek üzere 2 aydır burada bekliyordu. Fakat lodosla birlikte zincir ve çapayı tarıyor halatları kopartıyor, başka bir gemiye çarpıyor. Şuanda gemide 200- 300 bin dolarlık hasar var. Şimdi kıyı emniyeti ve sahil güvenlik burada" dedi.

Drone ile havadan görüntülendi

Cüneyt Sevindik



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