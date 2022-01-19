Kartal'da İETT otobüsü yolda kaldı, trafik felç oldu

İstanbul Yendidoğan- Kartal arasında sefer yapan 34 TP 9949 plakalı İETT otobüsü, Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesinde arızalanınca yolda kaldı. İETT şoförü ise soğuk havada yolcuları indirmek zorunda kaldı. Cadde üzerinde bir sonraki sefer hattını bekleyen yolcular aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere binerek yolculuklarına devam etti. Kar yağışı nedeniyle cadde üzerinde yoğun olan trafik, otobüsün arıza yapıp yolda kalmasıyla adeta felç oldu. Bazı yolcular duruma tepki gösterdi.

“Soğuktan dolayı arızalanmış olabilir, işe gidiyoruz”

Vatandaşlardan Ercan Savcı, “Otobüs arızalandı, açıkçası pek bir sorun yok. Olur böyle şeyler. Tahliye olduk, takviye otobüs geliyor. Soğuktan dolayı da arızalanmış olabilir, işe gidiyoruz, yarım saatliğine geç kalmış oluyoruz” dedi.

“Maalesef 15 dakikadır soğukta bekliyoruz”

Bediha Esin ise “Otobüs niye bozulur? Bakımsızlıktan, eskimiştir, çürümüştür. Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Yolda kaldık. İşe gidiyorum, işe de geç kaldık. Maalesef 15 dakikadır soğukta bekliyoruz” diye konuştu.

Halit Arslan



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