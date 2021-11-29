İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kartal'da rezidans duvarından kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü

Kartal'da rezidans duvarından kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü
Kartal'da rezidans duvarından kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü

Kartal’da lodos nedeniyle lüks rezidanstan kopan dış cephe parçaları park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. İki otomobilde maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Kartal’da rezidans duvarından kopan parçalar otomobillerin üzerine düştü - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından, Lodos ve şiddetli rüzgar sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Lodos nedeniyle E-5 karayolu Kartal yan yol mevkiinde bulunan bir rezidansın dış cephesindeki parçalar koptu.

Parçalanarak sökülen dış cephe parçaları park halindeki iki otomobilin üzerine devrildi. Ayrıca yol, binadan sökülen dış cephe parçaları ile kaplandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Halit Arslan - İzzet Aydın
 

İLGİLİ HABER
Beyoğlunda fırtınanın etkisiyle bir çatıdan kopan parça yan binaya uçtu Beyoğlu’nda fırtınanın etkisiyle bir çatıdan kopan parça yan binaya uçtu
İLGİLİ HABER
Başakşehirde 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi Başakşehir’de 4 evin çatısı uçtu, uçan çatı minareyi deldi
İLGİLİ HABER
Fırtınada çatının uçma anı kamerada Fırtınada çatının uçma anı kamerada
İLGİLİ HABER
Şiddetli rüzgar nedeniyle Çamlıca Tepesindeki Türk bayrağı uçtu Şiddetli rüzgar nedeniyle Çamlıca Tepesi’ndeki Türk bayrağı uçtu
İLGİLİ HABER
Fırtınada, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu Fırtınada, görevli içindeyken güvenlik kulübesi uçtu

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.