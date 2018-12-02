Kartal'da sürpriz yok

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesinde sahaya çıkan 11'de sürpriz yaşanmadı. Sarpsborg maçında çok etkili bir performans gösterip 2 gol ve 1 asistle oynayan ancak son dakikada attığı gol sonrasında sol arka adalesinde zorlanmaya yaşayan Lens, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmezken, sakatlığı bulunan Pepe ve Babel'in yerine ise savunmada Necip, sol kanatta da Mustafa Pektemek forma giydi. Siyah-beyazlılarda forvet hattında ise beklenildiği gibi Güven Yalçın sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle Norveç'e götürülmeyen ve tedavisi tamamlanan Gökhan Gönül de riske edilmeyen bir diğer isim oldu. Beşiktaş'ta sağ bekte Adriano, sol bekte de Caner Erkin görev aldı.

Bozhan Memiş