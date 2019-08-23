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Kasık ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 2 kg'lık ur çıktı

Kasık ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 2 kg'lık ur çıktı
Kasık ağrısı şikayetiyle geldi, karnından 2 kg'lık ur çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle başvuran kadının karnından 2 kilogram miyom çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 44 yaşındaki L.S. isimli kadın, kasık ağrısı şikayetiyle Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli'ye müracaat etti. Yapılan tetkikler sonrasında L.S. isimli kadının karnında yaklaşık 2 kilogramağırlığında miyom (ur) tespit edildi. Kadının karnındaki miyom, Meriçeli tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyon ile alındı. İki gün sonra taburcu olan kadın, sağlığına kavuştu. 

Ameliyatın 2 saat sürdüğünü belirten Meriçeli, miyomlar ilgili şu bilgileri verdi: 

“Rahmin kas tabakasından kaynaklanan ve yine rahim içi ya da çevresinde görülen iyi huylu katı tümörlere miyom adı veriliyor. En sık olarak 35-40 yaş aralığında görülen miyomlar genellikle üreme çağından önce ortaya çıkmıyor çünkü oluşmalarındaki en önemli faktör kadınlık hormonu östrojen. Genel olarak adet döneminin aşırı kanamalı geçmesine neden olan miyomların geniş bir belirti yelpazesi bulunuyor.”  

Behzat Akcan
 

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