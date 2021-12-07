Kaşıkçı cinayetinin 1 şüphelisi Paris'te yakalandı

Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde yeni bir gelişme yaşandı. Fransız basınının polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer aldığından şüphelenilen 1 kişi, başkent Paris'te bulunan Charles-de-Gaulle Havaalanında gözaltına alındı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitmek üzere havaalanına gelen 33 yaşındaki Khalid Alotaibi'nin sınır polisi tarafından uçağa binmek üzereyken tespit edildiği aktarıldı.

Alotaibi'nin 15 kişilik infaz timinde yer aldığının değerlendirildiği, Türkiye'nin talebiyle İnterpol tarafından arandığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cansız bedeni parçalanmıştı.

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