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Kasım ayında oyun konsolu satışları öne çıktı

Kasım ayında oyun konsolu satışları öne çıktı
Kasım ayında oyun konsolu satışları öne çıktı

Teknoloji perakendeciliğinin öncüsü Teknosa, kampanyalarla dolu Kasım ayında teknoloji severlerin geçen yıla göre oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürgeye olan talebinin arttığını açıkladı.

Sabancı Holding iştiraklerinden, Türkiye'nin öncü teknoloji perakendecisi Teknosa, Kasım ayında gerçekleşen alışveriş şenliğinin verilerini açıkladı. Teknosa'nın Kasım ayı verilerine göre tüketiciler teknoloji alışverişi tercihlerini daha çok uzaktan eğitim ve ev içi eğlence ürünlerinden yana kullandı. Kasım ayında geçen yıla göre en fazla satış artışı yaşanan ürünler oyun konsolu, notebook, tablet ve elektrikli süpürge oldu. Satışlardan en fazla payı da sırasıyla telekom, bilgi teknolojileri – IT, tüketici elektroniği ve ev aletleri kategorileri aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 50'nin üzerinde büyüme kaydeden Teknosa, sepet tutarında ve ziyaretçi sayısında artış yaşanan bu dönemde online cirosunu da 3 kat artırdı. Online kanallarda en çok satan ürünler ise akıllı telefon, tablet, TV, notebook ve şarjlı süpürge oldu.

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