Kasımpaşa, 7 maç sonra 3 puanla tanıştı

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek, ligde 7 hafta sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Fuat Çapa takımıyla ilk galibiyetini de almış oldu.

Kasımpaşa, 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Lacivert-beyazlılar, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u Brecka ve Hajradinovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Alınan galibiyet ile İstanbul temsilcisi 7 maç sonra galibiyetle tanışmış oldu. Son galibiyetini ligin 15. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda alan Paşa, bu müsabakanın ardından 6 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa, bu sonuçla 2020 yılındaki ilk galibiyetine de imza atmış oldu.

Fuat Çapa'nın ilk galibiyeti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımıyla çıktığı üçüncü maçında ilke imza attı. Çapa, Denizlispor karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet ile lacivert-beyazlı takımın başında ilk kez 3 puan sevinci yaşadı.

Bora Akyol - Uygar Aydın

Maçtan Dakikalar

14. dakikada sol taraftan Haddadi'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Koita'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stachkhowiak'ta kaldı.

22. dakikada sol taraftan Aytaç'ın arka direğe ortasında Brecka kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Stachkhowiak'tan dönen meşin yuvarlağa Brecka'nın tekrar yaptığı vuruşta top filelere gitti. 1-0

32. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan kornere çeldi.

39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.

56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Isaac'in yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Ramazan, Hadgerjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Ndongala (İlhan dk. 87 ?), Yusuf (Tarkan dk. 61), Hajradinovic, Koita (Gohou dk. 77)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk çetin, Doğucan Haspolat, Quaresma, Fernandes, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Stachkhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Isaac (Recep dk. 81 ?), Murawski, Sacko (Sedat dk. 75), Barrow, Aissati (Estupinan dk. 68), Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Alihan Kalkan, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Brecka (dk. 22), Hajradinovic (dk. 83) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa)