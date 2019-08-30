Kasımpaşa Ankaragücü Canlı İzle Bein Sports| Kasımpaşa Ankaragücü Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig'de 3. hafta Kasımpaşa, MKE Ankaragücü mücadelesi ile başlayacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak olan maç, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta da Alanyaspor'a 4-1 mağlup olarak, ligde 15. sırada bulunuyor. Mavi-Beyazlı ekip bu sonuçların ardından ligde ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

MKE Ankaragücü ise ligin ilk maçında Konyaspor ile 0-0, geçtiğimiz hafta ise İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı. Henüz 3 puanla tanışamayan iki takımın heyecan dolu mücadelesi bu akşam sahne alacak.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Loret Sadiku ile David Pavelka, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kasımpaşa Ankaragücü nasıl canlı izlenir?





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