Kasımpaşa ilk galibiyetini aldı

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Alınan sonuçla lacivert-beyazlılar, 5. haftada ilk galibiyetini almış oldu. İlk 4 haftada 3 mağlubiyet 1 beraberlik ile 1 puan toplayabilen Kasımpaşa, 5. hafta itibariyle puanını 4'e yükseltti.

Mame'den 2 gol 1 asist

Antalyaspor mücadelesinde Kasımpaşa'nın sezon başında kadrosuna kattığı Mame Thiam etkili performansı ile dikkat çekti. Senegalli forvet müsabakanın 60 ve 80. dakikalarında iki gol kaydederken, 53. dakikada da Mustafa Pektemek'in golünü ise hazırlayan isim oldu. 26 yaşındaki futbolcu bu maçla birlikte ligde 3 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Bora Akyol - Uygar Aydın