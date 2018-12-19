Kasımpaşa kupada kolay turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Kasımpaşa sahasında Menemen Belediyespor'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kazanan Kasımpaşa evinde de rakibini 4-1'lik sonuçla geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında sağ kanattan Okan'ın ceza sahasına ortasında Umut'un şutu az fazla dışarı çıktı.

20. dakikada Mustafa Şen ile yaptığı verkaçla ceza alanı içine giren Rıdvan'ın sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.

27. dakikada Pavelka'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Ethem'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

33. dakikada Eduok'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

34. dakikada penaltı atışını kullanan Koita topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0

38. dakikada Koita'nın pasında ceza alanı arkasına sarkan Eduok'ın ortasında uygun pozisyonda Mustafa topu ağlara gönderdi.

59. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Rıdvan Koçak'ın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

71. dakikada Mustafa Ethem'in savunma arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Eduok'un şutu ağlara gitti. 4-0

84. dakikada Umut'un savunma arkasına arkasına gönderdiği topla buluşan Serhat'ın sert şutu filelerle buluştu. 4-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş

Kasımpaşa: Eray, Onur, Ben Youssef, Josue Sa (Veysel dk. 46), Özgür, Hakan, Pavelka, Tarkan,, Koita (Hasan dk. 46), Eduokx (Çağatay dk. 72), Mustafa Ethem

Yedekler: Ramazan, Sadiku, Mbaye, Yılmaz, Veigneau, Uğurcan, Popov

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Menemen Belediyespor: Necati, Rıdvan, Mert, Veli, Alberk (Talha dk. 46), Murat, Taşkın, Mustafa (Serhat dk. 62), Okan, Umut, Vedat (Tayfun dk. 56)

Yedekler: Amir, Oğuzhan, Samet, Serhat, Bekir Can

Teknik Direktör: Suat Kaya

Goller: Mustafa Ethem (dk. 27 ve 38), Koita (dk. 34 pen.), Eduok (dk. 71) (Kasımpaşa), Serhat (dk. 84) (Menemen Belediyespor)

Sarı kart: Pavelka (Kasımpaşa)

Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu