Kasımpaşa TS Özet İzle Bein Sports| Kasımpaşa Trabzonspor Maçı Kaç Kaç Bitti

Kasımpaşa TS Maç özeti ve golleri izle.. Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Trabzonspor maçıyla başladı. 1960-61 sezonundan sonra ilk kez sezona taraftarının önünde başlayan lacivert-beyazlılar, son 4 sezonda ilk maçlarda 3 galibiyet, 1 de mağlubiyet çıkardı. Lig tarihinde Trabzonspor ile 20 kere karşılaşan İstanbul temsilcisi, bu maçlarda 9 mağlubiyet, 5 de galibiyet aldı. Tarafların aralarındaki 6 maç da berabere bitti.

11. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın kullandığı korner vuruşunda topa iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

20. dakikada Novak'ın presi sonucunda topu kazanan Sörloth'ün penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruş sağdan auta çıktı.

21. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Khalili orta alada alıp ilerlediği topla Yusuf'u gördü. Yusuf'un sert şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Uğurcan sektirdi ancak dönen pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı.

34. dakikada Abdülkadir'in Khalile'den aldığı topu bekletmeden Sörloth'e aktardı. Sörloth, sağ çaprazdan ceza sahası içinde yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

38. dakikada sağ taraftan Ben Youssef'in ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan son anda çeldi.

40. dakikada korneri paslaşarak kullanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın ortasına Aytaç, ceza alanı içinde vole çekerek vurdu. Obi Mikel'e çarparak kaleye giden top filelerle buluştu. 1-1

49. dakikada Sörloth, kendisine atılan uzun topu Nwakame ile buluşturdu. Nwakame'den tekrar pası alan Sörloth'un sol çaprazdan yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

74. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı frikikte topun başına geçen Khalili'nin vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

82. dakikada sol kanattan Hafes'in açtığı ortaya yükselen Koita'nın kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.

87. dakikada son çizgiye inen Koita'nın ortasını alan İlhan Depe'nin topun gelişine yatığı sert vuruşu, Uğurcan son anda kornere çeldi.

80. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakame toğu yaydaki Abdülkari'e çıkar. Abdülkadir'İn pasını alan Sörloht'un vuruş üstten auta çıktı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Karim Hafes, Hajradinovic (Veysel Sarı dk. 89 ?), Aytaç, Yusuf Erdoğan (Mustafa Pektemek dk. 79 ?), Khalili, Koita, Mame Thiam (İlhan Depe dk. 69)

Yedekler: Ramazan, Uğurcan, Tobias Heintz, Veigneau, Onur, Furkan, Özgür

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Obi Mikel (Abdulkadir Parmak dk. 59), Sosa, Yusuf Sarı (Ekuban dk. 58), Nwakame, Abdülkadir (Doğan dk. 89 ?), Sörloth

Yedekler: Erce, Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Avdijaj, Fırtacan, Ahmet

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Aytaç Kara (dk. 40) (Kasımpaşa), Sörloth (dk. 34) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Hajradinovic, Fernandes (Kasımpaşa)